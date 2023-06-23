Manisa'da, geri dönüşüm tesisindeki yangın 17'nci saatinde kontrol altında (2)



SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan ve 17 saat sonra kontrol altına alınabilen yangın kapsamında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 'Çevrenin Kasten Kirletilmesi veya Çevrenin Taksirle Kirletilmesi' başlıklı 181 ve 182'nci maddeleri doğrultusunda işletme yetkilileri hakkında gerekli adli soruşturmanın yapılması için Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu belirtildi. 'Çevre lisansı' olduğu öğrenilen geri dönüşüm tesisinde çıkan yangının nedeni henüz tespit edilemedi. Konuya ilişkin incelemenin sürdüğü bildirildi. Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2023-06-23 14:49:54



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