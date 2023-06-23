Kavşaktan uçan minibüsün sürücüsü, alkol testi yapmak isteyen polislere saldırdı



Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, minibüsüyle kavşaktan uçan ve hurdaya dönen araçtan itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtulan sürücü Göksel Yamaç, kendisine alkol testi yapmak isteyen polis ekiplerine saldırınca gözaltına alındı.

Kaza, saat 17.20 sıralarında Fatih Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir'den, şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Göksel Yamaç yönetimindeki 10 DAA 05 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu köprünün demir bariyerlerini kırıp, beton bloklarla birlikte yola uçtu. F.M. (36) yönetimindeki 09 BZ 942 plakalı otomobil de önüne düşen minibüse çarptı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan sürücü Yamaç, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Yamaç, olay yerine gelen yakınlarıyla birlikte kendine alkol testi yapmak isteyen polis ekiplerine saldırdı. Sürücü Yamaç, polis ekiplerince gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2023-06-23 19:44:54



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