Akhisar'da fabrika işçilerinin taşındığı servis midibüsü ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

Barış GEZİCİ/ AKHİSAR (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, fabrika işçilerinin taşındığı servis midibüsünün tali yoldan çıkan traktöre çarptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında, AkhisarManisa Karayolu üzerinde meydana geldi. Akhisar ilçe merkezi yönünden Manisa il merkezi yönüne gitmekte olan Dursun Demir yönetimindeki beyaz eşya üreten bir fabrikanın işçilerini taşıyan servis midibüsü, tali yoldan çıkan Bilal Çoban (71) yönetimindeki traktöre çarptı. Traktör sürücüsü Bilal Çoban ile servis aracındaki 10 kişi yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan traktör sürücüsü Bilal Çoban, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Akhisar Barış GEZİCİ
2023-06-24 20:07:01
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