Manisa FK'nın A Takım İdari Direktörü Nderim Nexhipi oldu



MANİSA, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü'nün yeni İdari Direktörü Nderim Nexhipi oldu. Son olarak Kosova Süperliga ekibi FC Ballkani de görev alan Kuzey Makedonyalı Nderim Nexhipi için Fikri Bayrıl Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. İmza töreninde konuşan Nexhipi, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Başkanımıza ve yönetimimize bana verdiği fırsat için çok teşekkür ediyorum. Şampiyonluğa oynayan bir takım oluşturmak istiyoruz. Türk futbolunu uzun yıllardır takip ediyorum. Buraya yeni başarılar eklemek için geldim. Manisa'yı Süper Lig'e çıkarmak için elimizden geleni yapacağız. Geçen sene FC Ballkani takımında lig şampiyonluğu yaşadım ve Avrupa'da iyi işler başardık. Bu başarıyı Manisa'da üstüne koyarak sürdürmek istiyorum" dedi. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2023-06-25 12:12:47



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