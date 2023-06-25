Manisa BŞB'de Dorukhan'dan imza

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MANİSA, (DHA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde transferin hızlı takımı Manisa Büyükşehir Belediyespor, 30 yaşındaki guard Dorukhan Engindeniz´i kadrosuna kattı. Kariyeri boyunca Afyon Belediyespor, Eskişehir Basket, OGM Ormanspor, Türk Telekom ve son olarak Aliağa Petkimspor formalarını giyen Dorukhan Engindeniz ile 1 yıllık sözleşme imzanladı. Manisa BŞB iç ve dış transferde daha önce önemli hamleler yapmıştı.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2023-06-25 12:36:39



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