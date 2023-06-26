Sultan, kendini korumak için başladığı kick boksta dünya şampiyonu oldu



Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA'da, sosyal proje kapsamında kick boksa başlayan lise son sınıf öğrencisi Sultan Demir (17), dünya şampiyonu oldu. Milli Takım forması altında dünya ve olimpiyat şampiyonluğu hedefi için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Demir, "Kadına şiddet ve cinayet haberlerini görünce kendimi korumak için spora başladım. Güzel şeyler yaptığımı görünce devam etmek istedim. Hedefim, milli takım forması altında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek" dedi.

Manisa Kick Boks İl Temsilciliği ile Turgutlu İlçe Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde geçen yıl dezavantajlı 4 mahallede 'Korkmuyorum, kendimi koruyabiliyorum' projesi başlatıldı. Maddi imkanı olmayan kız çocuklarına yönelik uygulanan proje kapsamında 80 öğrenci yetenek taramasından geçti. 80 öğrenci kick boks eğitimi alırken, yeteneği keşfedilen lise son sınıf öğrencisi Sultan Demir, hocası Tayfun Özcan'ın yönlendirmesiyle turnuvalara katıldı. Demir, ilk olarak geçen yıl mayıs ayında Manisa'da düzenlenen il şampiyonasında 1'inci oldu. Bu yıl 19 -27 Ocak tarihleri arasında Şanlıurfa'daki Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda 3'üncü olan Demir, 17-21 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen 8'inci Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda 60 kiloda genç kadın kategorisinde ise dünya şampiyonu oldu. Kendini korumak amacıyla başladığı sporda başarılı olan Demir, önümüzdeki ay Mardin'de düzenlenecek Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Milli Takım'a seçilerek Türkiye'yi temsil etmeyi hedeflediğini söyledi. Demir, hedefi doğrultusunda Kick Boks Milli Takım antrenörü Tayfun Özcan ile çalışmalarını sürdürüyor.

'ÇOCUKLUK HAYALİM SUBAY OLMAKTI'

Kick boksa, geçen yıl sosyal sorumluluk projesi kapsamında başladığını belirten Sultan Demir, "Çocukluk hayalim subay olmaktı ve bu doğrultuda çalışıyordum. Kadına şiddet ve özellikle de cinayet haberlerini görünce kendimi korumak için spora başladım fakat güzel şeyler yaptığımı görünce devam etmek istedim. Şimdi kendimi her türlü şiddete karşı da koruyabiliyorum. Hedefim var, Milli Takım forması altında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek. Bunun için mücadele ediyorum" dedi.

'BÜYÜK BİR MÜCADELE'

Antrenör Tayfun Özcan ise "Özellikle dezavantajlı mahallelerde kız çocuklarıyla ilgili sosyal projeler yapıyoruz. 'Korkmuyorum, kendimi koruyabiliyorum' projesi kapsamında yetenekli çocuklarımızı seçerek, Milli Takım sporcusu yapma hedefi doğrultusunda çalışıyoruz. Bu kapsamda özellikle dezavantajlı ve maddi durumu iyi olmayan 80 kızımıza bu sporu öğrettik. Sultan kızımız, önce Türkiye 3'üncüsü ve daha sonra dünya kupası şampiyonu oldu. Mardin'de önümüzdeki ay yapılacak olan Türkiye şampiyonasında da Milli Takım'a girecek inşallah. Dezavantajlı bir mahalleden Milli Takım'a yükselme durumu bizim açımızdan büyük bir mücadele. Bu mücadeleyi inşallah olumlu şekilde tamamlayacağız" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2023-06-26 09:57:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.