Manisa BŞB uzun forvet Luther'i aldı

MANİSA, (DHA)- Basketbol Süper Ligi'nde transfer döneminin hızlı takımı Manisa Büyükşehir Belediyespor, Gaziantep Basketbol'dan uzun forvet Ryan Luther ile anlaştı. 28 yaşında, 2.06 boyundaki ABD'li oyuncu ligde 2020-21'de Darüşşafaka, 2021-22 ve 2022-23'te Gaziantep forması giydi. Luther, geçen sezona İspanya'da Murcia'da başlayıp ardından Gaziantep'e dönmüştü. Tecrübeli oyuncu geçen sezon ligde 7.0 sayı, 5.0 ribaund, 1.0 asist ortalaması tutturdu.Manisa BŞB, Luther'in imzasıyla ilgili, "2023-2024 sezonu çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübümüz, 28 yaşındaki Amerikalı uzun forvet Ryan Luther´ı kadrosuna kattı. Kulübümüz, kariyeri boyunca Letonya´da Ventspil, İspanya´da UCAM Murcia ve ülkemizde Darüşşafaka ile Gaziantep Basketbol formaları giyen 206´lık uzun ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. İmzanın her iki taraf için hayırlı olmasını temenni ediyor Ryan Luther´a yeşil-beyazlı forma altında başarılı sezonlar diliyoruz" açıklamasını yaptı.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2023-06-26 10:47:20
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