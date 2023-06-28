Turgutluspor'da Zeki ve Levent takımda kaldı



TURGUTLU, (DHA)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Turgutluspor'da iç transferde orta saha Zeki Sinanoğlu ve kanat Levent Aktuğ takımda kaldı. İki futbolcuya tesislerde imza töreni düzenlendi. Törene katılan Başkan Gökhan Akın, "Yeni sezon öncesi önceliğimizi iç transfere verdik. Tecrübelerine inandığımız ve güvendiğimiz orta saha oyuncumuz Zeki Sinanoğlu ve kanat oyuncumuz Levent Aktuğ ile anlaşma sağladık. Camiamıza hayırlı olsun. Zeki ve Levent yeni sezonda takım içinde hem ağabeylik yapacaklar hem de takımımızın başarısına katkıda bulanacaklar. Anlaşma her iki taraf için hayırlı ve uğurlu olsun. Transfer çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU

2023-06-28 11:36:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.