Manisa FK, sahaya iniyor

MANİSA, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarına yarın başlayacak. Siyah-beyazlılar, 2023-24 sezonunun ilk çalışmasını yarın Fikri Bayrıl Tesisleri'nde gerçekleştirecek. Manisa FK, daha sonra iki etaptan oluşacak kamp programına Bolu'da devam edecek. Yeni sezon öncesi teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yolları ayırıp, göreve Osman Zeki Korkmaz'ı getiren Manisa temsilcisinde yönetim transfer çalışmalarını sürdürüyor. DHA-Spor Türkiye-Manisa
2023-06-30 11:22:16
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