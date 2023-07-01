Turgutluspor'da 3 imza daha

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TURGUTLU, (DHA)TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Turgutluspor, iç transferde 3 futbolcuyla sözleşme yeniledi.

Kırmızı-siyahlılarda 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Köroğlu, 20 yaşındaki stoper Mertali Karakuş ve 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Emirhan Gürler'in mukavelelerinin uzatıldığı açıklandı. Turgutluspor daha önce iç transferde Fatih Demirlek, Zeki Sinanoğlu ve Levent Aktuğ ile yeniden anlaşmış, altyapıdan 7 genciyle profesyonel sözleşme imzalamştı.DHA-Spor Türkiye-Manisa

2023-07-01 13:52:26



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