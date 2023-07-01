Yangının çıktığı kamyondaki 1500 tavuk öldü

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR/Manisa (DHA)-MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde seyir sırasında alev alan kamyondaki 1500 tavuk öldü.
Denizli'den İzmir yönüne giden, canlı tavuk yüklü N.T (49) yönetimindeki 45 ZC 472 plakalı kamyon, saat 05.30 sıralarında Alaşehir-Sarıgöl kara yolu Çataltepe mevkisinde lastiklerinden alev aldı. Kısa sürede alevler, tüm dorseyi sardı. Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekip, dorseyi kamyon kasasından ayırdı. İhbar sonrası gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. 1500 tavuk öldü, dorse de kullanılmaz hale geldi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN
2023-07-01 13:56:25
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