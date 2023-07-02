Manisa FK sahaya indi

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MANİSA, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Sezon hazırlıklarının ilk etabına Manisa´da start veren siyah-beyazlılar, Fikri Bayrıl Tesisleri´nde ilk çalışmasını yaptı. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular koşu ve aerobik çalışma gerçekleştirdi. Manisa FK, ilk etap çalışmalarını tesislerinde yaptıktan sonra kampa gidecek.

DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2023-07-02 12:01:44



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