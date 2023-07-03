Akhisarspor'da start 14 Temmuz'da

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AKHİSAR, (DHA) - TFF 3'üncü Lig'de geçen sezon son aylarda yaptığı çıkışla amatör kümeye düşmekten kurtalan Akhisarspor yeni sezon hazırlıklarına 14 Temmuz'da başlayacak. Yeşil-siyahlı yönetim, "Takımımız birinci etap kamp çalışmaları için 14 Temmuz Cuma günü saat 14.00'te tesislerimizde toplanarak, Teknik Direktörümüz İlker Yanar önderliğinde yeni sezon hazırlıklarına başlayacaktır" açıklamasını yaptı.

Transfer yasağı devam eden Akhisarspor'da sezon bittikten sonra Şentürk Karabak'la yollar ayrılıp teknik direktörlük görevine takımın eski antrenörlerinden İlker Yanar getirilmişti.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)

2023-07-03 11:50:11



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