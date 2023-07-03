Otomobilin çarptığı halk eğitim müdür yardımcısı, hayatını kaybetti (2)

TURGUTLU'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Manisa'nın Salihli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin altında kalıp, hayatını kaybeden Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Seda Gülseren Erturun (39) için memleketi Turgutlu ilçesinde cenaze düzenlendi. Hacı Ahmet Yılmazmaden Camiisi'nde cenazeye; MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, Erturun'un yakınları, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı. Erturun'un cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Turgutlu Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi. (DHA)Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU, (MANİSA), (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ
2023-07-03 15:40:34
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