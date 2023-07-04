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Manisa BŞB'de Hughes tamam

DHA

Manisa BŞB'de Hughes tamam


MANİSA, (DHA) Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde transfer döneminin hareketli takımlarından Manisa Büyükşehir Belediyespor, NBA patentli guard Elijah Hughes´u 1 yıllığına kadrosuna kattı.
NCAA kariyerini Syracuse'da geçiren 25 yaşında, 1.96 boyundaki Hughes, 2020 NBA Draftı'nda 2'nci tur 39'uncu sıradan New Orleans Pelicans tarafından seçildi. Elijah Hughes, 2020-2022 arasında Utah Jazz ve Portland Trail Blazers formaları ile 54 NBA maçında 2.9 sayı, 1.2 ribaund, 0.5 asist ortalamalarıyla oynadı. Hughes, geçen sezon  NBA Gelişim Ligi (G League) takımlarından Wisconsin Herd forması giydi.
Manisa BŞB'de takımdan ayrılan Erdi Gülaslan ise Büyükçekmece'ye imza attı.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2023-07-04 10:56:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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