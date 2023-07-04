Manisa BŞB'de Hughes tamam

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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MANİSA, (DHA) Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde transfer döneminin hareketli takımlarından Manisa Büyükşehir Belediyespor, NBA patentli guard Elijah Hughes´u 1 yıllığına kadrosuna kattı.

NCAA kariyerini Syracuse'da geçiren 25 yaşında, 1.96 boyundaki Hughes, 2020 NBA Draftı'nda 2'nci tur 39'uncu sıradan New Orleans Pelicans tarafından seçildi. Elijah Hughes, 2020-2022 arasında Utah Jazz ve Portland Trail Blazers formaları ile 54 NBA maçında 2.9 sayı, 1.2 ribaund, 0.5 asist ortalamalarıyla oynadı. Hughes, geçen sezon NBA Gelişim Ligi (G League) takımlarından Wisconsin Herd forması giydi.

Manisa BŞB'de takımdan ayrılan Erdi Gülaslan ise Büyükçekmece'ye imza attı.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2023-07-04 10:56:19



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