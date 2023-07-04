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Anne katili, 'Kız arkadaşını da mı öldürecektin' sorusuna cevap vermedi

DHA

Anne katili, 'Kız arkadaşını da mı öldürecektin' sorusuna cevap vermedi


Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)- MANİSA'da evde çıkan tartışmada annesi Beyaz Urhan'ı (52) tabancayla başından vurarak öldüren, ardından gittiği İzmir'de daha önce ölümle tehdit ettiği kız arkadaşının evinin önünde yakalanan Ozan Urhan (27) sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Daha önce bipolar bozukluk teşhisi konulan ve tedavi gördüğü öğrenilen Urhan'ın, polisteki ifadesinde annesini babasını aldattığı için öldürdüğünü söyledi. Polisin 'Kız arkadaşının evine neden gittin, onu da mı öldürecektin' sorusuna ise cevap vermediği öğrenildi.
Olay, dün saat 02.00 sıralarında Yunusemre İlçesi Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Ozan Urhan, tartıştığı annesi Beyaz Urhan'ı belinden çıkardığı tabancayla başından vurdu. Beyaz Urhan kanlar içerisinde yerde kalırken, silah seslerini duyan çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Urhan, motosikletiyle kaçtı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri evde yaptığı kontrolde anne Beyaz Urhan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Anne Urhan'ın cenazesi Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, Urhan'ın bir süredir aralarında sorun olduğu öğrenilen kız arkadaşını, olayın ardından ölümle tehdit ettiği bilgisine ulaştı. Urhan'ın kız arkadaşının İzmir'de yaşadığını belirleyen ekipler, Bayraklı ilçesi Gümüşpala Mahallesi'ndeki evinin önünde önlem aldı. Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir süre sonra motosikletiyle sokağa giren Urhan'ı yakaladı. Manisa Cinayet Büro ekiplerine teslim edilen şüphelinin üzerinde yapılan aramada suç aleti tabanca ve 9 adet mermi ele geçirildi.
Ayrıca daha önce bipolar bozukluk teşhisi konulup, tedavi gördüğü öğrenilen Urhan'ın annesini öldürmeden kısa bir süre önce sosyal medya hesabından 'Seni rüyamda görsem, o gün mutlu kalkarım, sen sevdikçe ben hep varım' yazılı duvarın önünde çekilmiş fotoğrafını, Yıldız Tilbe'nin 'Gülüm' şarkısıyla paylaştığı görüldü. Urhan ailesinin ise yakın zamanda İzmir'den taşınıp, Manisa'ya yerleştikleri ifade edildi.
TUTUKLANDI
Ozan Urhan'ın polisteki ifadesine ulaşıldı. Urhan, ifadesinde annesini babasını aldattığı için öldürdüğünü söyledi. Polisin, 'Kız arkadaşının evine neden gittin, onu da mı öldürecektin' sorusuna ise cevap vermediği öğrenildi. Sağlık kontrolü ardından adliyeye sevk edilen Ozan Urhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2023-07-04 16:10:13

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