Manisa FK Oğuz Gürbulak'la imzaladı

MANİSA, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü transferde gaza bastı. Son olarak Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ten kanat oyuncusu Kerim Frei ile sözleşme imzalayan siyah-beyazlılar tecrübeli orta saha oyuncusu Oğuz Gürbulak'ı da kadrosuna dahil etti. Ümraniyespor'dan ayrılan oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Oğuz, "Manisa Futbol Kulübü'nün bir parçası olduğum için mutluyum. Takım arkadaşlarımla birlikte hedefimiz olan Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Manisa Futbol Kulübü'nün hedeflerini hep birlikte başarmak için buradayım" dedi. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2023-07-06 11:41:31