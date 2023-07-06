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        Manisa BŞB Kaan'ı açıkladı

        DHA
        Giriş: 06.07.2023 - 12:23
        Manisa BŞB Kaan'ı açıkladı

        MANİSA, (DHA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Manisa Büyükşehir Belediyespor, transferde daha önce anlaşmaya vardığı 26 yaşındaki guard Kaan Sarıaslan'la resmi sözleşmeyi imzaladı. Yeşil-beyazlılar, Kaan'ın transferiyle ilgili, "Kulübümüz, TED Ankara Kolejliler altyapısından yetişen, profesyonel kariyeri boyunca Mamak Belediyesi, Bursaspor, Ankara DSİ, Büyükçekmece Basketbol, Konyaspor ve TED Ankara Kolejliler forması giyen, geride bıraktığımız sezon TBL´de 14.2 sayı, 3.3 ribaund ve 4.1 asist ortalamaları yakalayan Kaan Sarıaslan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. İmzanın her iki taraf için hayırlı olmasını temenni ediyor Kaan Sarıaslan´a yeşil-beyazlı formamız altında başarılı sezonlar diliyoruz" açıklamasını yaptı.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

        2023-07-06 12:22:56

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