Okul karşısındaki elektrik trafosunda yangın çıktı; patlama sesleri panikletti

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU, (MANİSA), (DHA)-MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde okulun karşısındaki elektrik trafosunda yangın çıktı. Patlama sesleri paniğe neden olurken, yangın itfaiyenin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yılmazlar Mahallesi Niyazi Üzmez İlkokulu karşısındaki bir elektrik trafosundan, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Peş peşe yaşanan patlama sesleri paniğe neden oldu. Mahalleli ise geç gelen elektrik dağıtım şirketi görevlilerine tepki gösterdi. Yangın kontrol altına alırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yılmazlar Mahallesi muhtarı Şener Aydoğmuş, trafonun kaldırılması gerektiğini belirterek, "Muhtar olarak, bu trafonun buradan kaldırılmasını istedim, gerekli büyüklerimize dile getirdim. Böyle bir durum olmadan bu buradan kaldırılmayacaktı. Benim istediğim; bu trafonun buradan kaldırılması ve buranın daha güzel bir hale getirilmesi" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2023-07-06 17:30:17