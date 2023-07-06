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        Kırkpınar güreşçilerini taşıyan minibüs TIR'a çarptı: 9 yaralı (3)

        DHA txt
        Giriş: 06.07.2023 - 17:54
        Kırkpınar güreşçilerini taşıyan minibüs TIR'a çarptı: 9 yaralı (3)

        GÜREŞÇİLERDEN  3'Ü KIRKPINAR'A GİTTİ, DİĞERLERİ FİNİKE'YE DÖNDÜ

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, Kırkpınar Güreşleri'ne giden Finike Belediyesi güreşçilerini taşıyan minibüsün, TIR'a çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 8 güreşçi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Taburcu olan güreşçilerden Saim Biçer, Hüseyin Yiğit, Mustafa Ak Kırkpınar Güreşleri'ne gitmek üzere yolculuklarına devam etti. Diğer güreşçiler ise Antalya'nın Finike ilçesine döndü. Bacağında kırık olduğu öğrenilen minibüs sürücüsü Murat Ormancı'nın tedavisinin Alaşehir'deki bir özel bir hastanede sürdüğü bildirildi.

        Vehbi SARIHAN / SARIGÖL (Manisa), (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Manisa / Sarıgöl Vehbi SARIHAN

        2023-07-06 17:53:59

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