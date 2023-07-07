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        Manisa FK kaleye Alperen'i aldı

        DHA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 10:46
        Manisa FK kaleye Alperen'i aldı

        MANİSA, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezon öncesi transfer harekatını hızlandıran Manisa Futbol Kulübü, Antalyaspor'dan ayrılan 29 yaşındaki kaleci Alperen Uysal'ı renklerine bağladı. Kariyerinde Gaziantentepspor, Çaykur Rizespor ve İstanbulspor formalarını da giyip geçen sezon Antalya'da Süper Lig'de 10 maçta görev yapan tecrübeli kaleci 1 yıllık sözleşme imzaladı.

        İmza törenine İdari Direktör Nderim Nexhipi de katıldı. Törende konuşan yeni transfer Alperen Uysal, "Manisa Futbol Kulübü'nün bir parçası olduğum için mutluyum. Takım arkadaşlarımla birlikte hedefimiz olan Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Manisa Futbol Kulübü'nün hedeflerini hep birlikte başarmak için buradayım" dedi.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

        2023-07-07 10:45:07

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