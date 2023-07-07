Alacak tartışmasında öldürüldü

Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Salihli ilçesinde Mahir Dalgıc (26), alacak meselesi yüzünden çıkan tartışmada Cem Arslaner'i (30) bıçaklayarak öldürdü. Dalgıc, olayın ardından polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Namık Kemal Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak meselesinden anlaşmazlık bulunan Mahir Dalgıc ile eşya ve yük taşımacılığı işi yapan Cem Arslaner, konuşmak için bir araya geldi. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Dalgıc, yanındaki bıçakla Arslaner'i yaralayıp, kaçtı. Ağır yaralanan Arslaner, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Arslaner, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Soruşturma başlatan polis, kaçan Dalgıc'ı olay yerine yaklaşık 2 kilometre mesafede yakaladı. Gözaltına alınan Mahir Dalgıc'ın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI

2023-07-07 15:52:50