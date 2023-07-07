Manisa FK'da Kadir imzayı attı

MANİSA, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'in iddialı ekibi Manisa Futbol Kulübü, transferde daha önce anlaşmaya vardığı Denizlispor'dan ayrılan 24 yaşındaki stoper Kadir Kurt'la sözleşme imzaladı. Geçen sezon kiralık olarak Somaspor, önceki sezon da Fethiyespor formalarını giyen Kadir, imza töreninde, "Manisa Futbol Kulübü ailesine katıldığım için mutluyum. Kulübün hedeflerini ve projelerini biliyorum. Buraya başarılı olmak için geldim. Takım arkadaşlarımla çok çalışarak sezon sonunda hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarının Fikri Bayrıl Tesisleri'nde teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki ilk etabını tamamlayan siyah-beyazlı ekip pazar günü Bolu'da toplanarak kampa girecek.

DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2023-07-07 16:38:38