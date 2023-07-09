Manisa FK'da Turgay tamam

MANİSA, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Boluspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Turgay Kaçar'la prensipte anlaştı. Transferde daha önce Alperen Uysal, Kadir Kurt, Oğuz Gürbulak ve Kerim Frei ile resmi sözleşme imzalayan siyahbeyazlılar, Boluspor kaptanı Turgay'la da her konuda anlaştı. Turgay'ın bu hafta içinde resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Denizlispor'da futbola başlayan 30 yaşındaki oyuncu, Ofspor, Kızılcabölükspor, Ankaraspor, Karşıyaka, Giresunspor, Gaziantep FK ve Boluspor formalarını terletti. Turgay, Boluspor'da geçen sezon 30 lig maçına çıktı. Toplam 2500 dakika sahada kalan tecrübeli oyuncu 3 asist yaptı.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2023-07-09 12:10:50