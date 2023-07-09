Turgutluspor'da Ramazan Çelik dönemi 

TURGUTLU, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 2'nci Lig'de mücadele edecek Turgutluspor'da teknik direktörlük görevine Ramazan Çelik getirildi. Sezon başında sportif direktörlük görevi Sadullah Erarslan'la anlaşma sağlayan kırmızı-siyahlılar, teknik direktör belirsizliğini de çözerek Çelik'le de sözleşme imzaladı. Çelik'in imza törenine Başkan Gökhan Akın, Başkan Yardımcısı Ercan Hızal ve Sportif Direktör Sadullah Erarslan katıldı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Turgutluspor teknik direktörlük görevi için Ramazan Çelik ile anlaşmaya varmıştır. Yeni teknik direktörümüz Ramazan Çelik'e kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" denildi. Ramazan Çelik kariyerinde daha önce Siirt İl Özel İdare ve Elazığspor'da görev yapmıştı. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU, (DHA)

2023-07-09 12:23:59