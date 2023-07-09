Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Turgutluspor'da Ramazan Çelik dönemi 

        DHA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 12:24
        Turgutluspor'da Ramazan Çelik dönemi 

        TURGUTLU, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 2'nci Lig'de mücadele edecek Turgutluspor'da teknik direktörlük görevine Ramazan Çelik getirildi. Sezon başında  sportif direktörlük görevi Sadullah Erarslan'la anlaşma sağlayan kırmızı-siyahlılar, teknik direktör belirsizliğini de çözerek Çelik'le de sözleşme imzaladı. Çelik'in imza törenine Başkan Gökhan Akın, Başkan Yardımcısı Ercan Hızal ve Sportif Direktör Sadullah Erarslan katıldı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Turgutluspor teknik direktörlük görevi için Ramazan Çelik ile anlaşmaya varmıştır. Yeni teknik direktörümüz Ramazan Çelik'e kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.  Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" denildi. Ramazan Çelik kariyerinde daha önce Siirt İl Özel İdare ve Elazığspor'da görev yapmıştı. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU, (DHA)

        2023-07-09 12:23:59

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Manisa FK'da Turgay tamam
        Manisa FK'da Turgay tamam
        Somaspor'da 4 futbolcu ayrıldı
        Somaspor'da 4 futbolcu ayrıldı
        Manisa 19 Mayıs Stadı devre arasına hazır
        Manisa 19 Mayıs Stadı devre arasına hazır
        Manisa FK'da Kadir imzayı attı
        Manisa FK'da Kadir imzayı attı
        Alacak tartışmasında öldürüldü
        Alacak tartışmasında öldürüldü
        Manisa FK kaleye Alperen'i aldı
        Manisa FK kaleye Alperen'i aldı