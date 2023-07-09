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        Manisa BŞB'de Tolga kaldı

        DHA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 13:00
        Manisa BŞB'de Tolga kaldı

        MANİSA, (DHA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor, iç transferde Tolga Kaan Birer'i de takımda tuttu. Manisa temsilcisinin Türkiye Basketbol Ligi'nde yer aldığı dönemden beri takımda forma giyen 25 yaşındaki pivotla ilgili, "Dört yıllık serüven hız kesmeden devam ediyor. Kulübümüze uzun yıllardır önemli hizmetlerde bulunan Tolga Kaan Birer ile yeni sezonda da beraber olduğumuzu açıklamaktan ötürü mutluluk duyuyoruz" açıklaması yapıldı.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

        2023-07-09 12:59:11

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