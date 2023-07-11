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        Manisa'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 4 yaralı

        DHA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 03:15
        Manisa'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 4 yaralı

        Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA´nın Turgutlu ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. 

        Olay, saat 23.00 sıralarında Yeni Mahallede bulunan Irlamaz Rekreasyon Alanı yakınında meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine bıçaklarla saldırdı. Yaşanan arbede sırasında M.T. (15) ve Ferhat Ç. (23) aldıkları bıçak darbeleriyle, Ramazan K. (22) ve Umut Ö. (21) ise darbedilerek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan Umut Ö. Egeumut Hastanesine, diğer yaralılar ise Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan Çizmeci

        2023-07-11 03:14:22

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