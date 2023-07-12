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        Somaspor Şemsettin'i aldı

        DHA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 11:47
        Somaspor Şemsettin'i aldı

        SOMA, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Somaspor, Manisa Süper Amatör Lig takımlarından Kırkağaç Acar İdmayurdu'nun defans oyuncusu Şemsettin Avcı'yı kadrosuna dahil etti. Teknik direktör Burhanettin Basatemür'ün raporu doğrultusunda harekete geçen yönetim 23 yaşındaki futbolcuyu transfer ettİ. Öte yandan siyah-beyazlılar, altyapıdan yetiştirdiği 3 oyuncuyu A takıma aldı. U19 altyapı kadrosundan 2005 doğumlu İdris Ersoy, U17 altyapı kadrosundan 2006 doğumlu kaleci Arda Aydoğdu ve orta saha oyuncusu Orhan Ertaş A takım kamp kadrosunda yer aldı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)

        2023-07-12 11:46:05

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