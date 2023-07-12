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        Turgutluspor'da Berkant tamam, Onur ayrıldı

        DHA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 11:53
        Turgutluspor'da Berkant tamam, Onur ayrıldı

        TURGUTLU, (DHA) - TFF 3'üncü Lig'deki Manisa temsilcisi Turgutluspor, iç transferde altyapı patentli Berkant Kınık ile yeniden anlaşırken, Onur Kıntaş ise kulübe veda etti. Berkant için tesislerde düzenlenen imza törenine Başkan Gökhan Akın ve yöneticiler katıldı. Başkan Akın, törende, "Daha öncede dediğim gibi bu yıl altyapımıza her zamankinden daha çok önem vereceğiz. Bu doğrultuda daha önce 7 oyuncumuz ile sözleşme imzalamıştık. Şimdi de kalitesine inandığımız genç oyuncumuz Berkant Kanık ile yola devam diyoruz" dedi.

        Turgutluspor'a veda mesajı yayınlayan 31 yaşındaki sol bek Onur Kıntaş ise geçen sezon 16 maçta forma giydi.

        DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU, (DHA)

        2023-07-12 11:52:14

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