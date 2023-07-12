Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        İran Milli Takımı Manisa'da kamp yapacak

        DHA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 12:41
        İran Milli Takımı Manisa'da kamp yapacak

        MANİSA, (DHA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan ayrılıp İran Milli Takımı'nın başına geçen Antrenör Hakan Demir, yeni takımını kente kampa getirecek. Dünya Şampiyonası ve Asya Kupası'na hazırlanan İran Milli Takımı Manisa'da kamp yapacak. 16-24 Temmuz tarihleri arasında Manisa'da çalışacak olan İran, antrenmanlarını Manisa BŞB'nin kullanımında bulunan Muradiye Spor Salonu'nda yapacak. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

        2023-07-12 12:40:49

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Turgutluspor'da Berkant tamam, Onur ayrıldı
        Turgutluspor'da Berkant tamam, Onur ayrıldı
        Somaspor Şemsettin'i aldı
        Somaspor Şemsettin'i aldı
        Manisa FK'lı Kerim Frei: "Hedefimiz Süper Lig"
        Manisa FK'lı Kerim Frei: "Hedefimiz Süper Lig"
        Enerjisa Üretim ve Celal Bayar Üniversitesi iş birliğiyle yüksekokul yenileniyor
        Enerjisa Üretim ve Celal Bayar Üniversitesi iş birliğiyle yüksekokul yenileniyor
        Manisa'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 4 yaralı
        Manisa'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 4 yaralı
        Manisa'da otomobil ile traktör çarpıştı: 4'ü çocuk 7 yaralı
        Manisa'da otomobil ile traktör çarpıştı: 4'ü çocuk 7 yaralı