İran Milli Takımı Manisa'da kamp yapacak
MANİSA, (DHA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan ayrılıp İran Milli Takımı'nın başına geçen Antrenör Hakan Demir, yeni takımını kente kampa getirecek. Dünya Şampiyonası ve Asya Kupası'na hazırlanan İran Milli Takımı Manisa'da kamp yapacak. 16-24 Temmuz tarihleri arasında Manisa'da çalışacak olan İran, antrenmanlarını Manisa BŞB'nin kullanımında bulunan Muradiye Spor Salonu'nda yapacak. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2023-07-12 12:40:49