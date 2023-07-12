Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Manisa'da bankete çarpan minibüs devrildi: 7 yaralı

        DHA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 22:50
        Manisa'da bankete çarpan minibüs devrildi: 7 yaralı

        Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa), (DHA)MANİSA´nın Turgutlu ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs bankete çarpıp devrildi. Kazada 3´ü çocuk 7 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 19.00 sıralarında İzmir Turgutlu yolunda bulunan köprü üzerinde meydana geldi. İzmir'den Turgutlu yönüne seyir halinde olan Muhammed A. (40) yönetimindeki 35 MB 5165 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki bankete çarptı ardından yolda savrularak devrildi. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde meydana gelen kazada ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen yaralılar Emircan. S., (6) Muhammed S. (12), Meysı H.M. (38), Ahmed S. (9), Yusuf S. (14), Bessam S. (45) olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Kazanın ardından polis ekipleri köprüyü trafiğe kapatırken, İzmir´den Turgutlu yönüne olan geçişler yan yoldan sağlandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

        2023-07-12 22:49:35

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        İran Milli Takımı Manisa'da kamp yapacak
        İran Milli Takımı Manisa'da kamp yapacak
        Turgutluspor'da Berkant tamam, Onur ayrıldı
        Turgutluspor'da Berkant tamam, Onur ayrıldı
        Somaspor Şemsettin'i aldı
        Somaspor Şemsettin'i aldı
        Manisa FK'lı Kerim Frei: "Hedefimiz Süper Lig"
        Manisa FK'lı Kerim Frei: "Hedefimiz Süper Lig"
        Enerjisa Üretim ve Celal Bayar Üniversitesi iş birliğiyle yüksekokul yenileniyor
        Enerjisa Üretim ve Celal Bayar Üniversitesi iş birliğiyle yüksekokul yenileniyor
        Manisa'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 4 yaralı
        Manisa'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 4 yaralı