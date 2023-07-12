Manisa'da bankete çarpan minibüs devrildi: 7 yaralı

Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa), (DHA)MANİSA´nın Turgutlu ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs bankete çarpıp devrildi. Kazada 3´ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında İzmir Turgutlu yolunda bulunan köprü üzerinde meydana geldi. İzmir'den Turgutlu yönüne seyir halinde olan Muhammed A. (40) yönetimindeki 35 MB 5165 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki bankete çarptı ardından yolda savrularak devrildi. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde meydana gelen kazada ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen yaralılar Emircan. S., (6) Muhammed S. (12), Meysı H.M. (38), Ahmed S. (9), Yusuf S. (14), Bessam S. (45) olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazanın ardından polis ekipleri köprüyü trafiğe kapatırken, İzmir´den Turgutlu yönüne olan geçişler yan yoldan sağlandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2023-07-12 22:49:35