Manisa FK'ya taze kanlar

MANİSA, (DHA) - Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarını Bolu kampında sürdürürken, kadrosuna bünyesinden 4 genç oyuncuyu dahil etti. Siyah-beyazlıların altyapısında yetişen Enes Çakır, Yunus Emre Dursun, Muhammed Halit Birçerpanlı ve Emre Akboğa kampta yer aldı. Son olarak siyah-beyazlıların altyapı akademisinden çıkan stoper Ayberk Karapo, geçtiğimiz sezon alındığı A takımda ilk 11'in bankolarından olarak Ümit Milli Takım'a kadar yükselmişti.

DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2023-07-13 11:41:06