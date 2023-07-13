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        Manisa FK'ya taze kanlar

        DHA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 11:42
        Manisa FK'ya taze kanlar

        MANİSA, (DHA) - Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarını Bolu kampında sürdürürken, kadrosuna bünyesinden 4 genç oyuncuyu dahil etti. Siyah-beyazlıların altyapısında yetişen Enes Çakır, Yunus Emre Dursun, Muhammed Halit Birçerpanlı ve Emre Akboğa kampta yer aldı. Son olarak siyah-beyazlıların altyapı akademisinden çıkan stoper Ayberk Karapo, geçtiğimiz sezon alındığı A takımda ilk 11'in bankolarından olarak Ümit Milli Takım'a kadar yükselmişti.

        DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

        2023-07-13 11:41:06

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