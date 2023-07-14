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        Somaspor'da Muhammet Ensar tamam

        DHA txt
        Giriş: 14.07.2023 - 11:39
        Somaspor'da Muhammet Ensar tamam

        SOMA, (DHA) TFF 2'nci Lig'de yeni sezon öncesi amatör liglerden yetenekli futbolcuları kadroya katmayı sürdüren Somaspor, Tekirdağspor´dan 23 yaşındaki defans oyuncusu Muhammet Ensar Akgün ile anlaşmaya vardı. Ensar kariyerinin tamamını Bölgesel Amatör Lig'de geçirdi. Emrecan Bulut'u Beşiktaş'a satan, Yusuf Tursun, Kadir Karış, Kadir Kurt ve takım kaptanı Oğuzhan Yıldırım´ın ayrıldığı Somaspor, 26 Ağustos'ta start alacak lig maratonu öncesi transfer arayışlarını sürdürecek.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)

        2023-07-14 11:38:03

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