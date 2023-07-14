Manisa'da orman yangını gözetleme kulelerindeki görevliler, 'El Nino' sıcaklarına karşı teyakkuzda

Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA)METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Türkiye'nin en sıcak 3 kenti arasında yer alan Manisa'da, orman yangınlarına karşı tedbirler alındı. İl genelindeki 28 yangın gözetleme kulesinde teyakkuzda bekleyen ekipler, ormanı dürbünle kontrol ediyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından 'El Nino' olarak ifade edilen sıcak hava dalgasının etkisi, Türkiye'de de görülmeye başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugünden itibaren Manisa, Antalya ve Aydın'ı etkisi altına alıp, pik seviyelere ulaşılacağı belirtilen uyarının ardından, Manisa'da orman yangınlarına karşı harekete geçildi. Kent genelindeki 28 yangın gözetleme kulesinde tedbirler arttırılırken, ekipler, özellikle 3 gün boyunca dürbünle ormanı kontrol edecek.

1517 metre rakımlık Spil Dağı'ndaki Manisa Dağı Yangın Gözetleme Kulesi'nde görevli Semih Öksüz (34), "İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Manisa Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki Manisa Dağ Kulesi'nde 2 arkadaş olarak 7/24 görev yapmaktayız. Gördüğümüz en küçük duman ve gelen ihbarları değerlendirerek, ekipleri yönlendiriyoruz. Milli değerlerimiz olan ormanları korumak ve geleceğimize nefes olabilmek için görevimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2023-07-14 13:36:50