Manisa FK'da Tugay imzaladı
MANİSA, (DHA) - 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, transferde daha önce anlaştığı Boluspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Tugay Kaçar'la resmi sözleşme imzaladı. Denizlispor'da futbola başlayan 30 yaşındaki oyuncu, Ofspor, Kızılcabölükspor, Ankaraspor, Karşıyaka, Giresunspor, Gaziantep FK ve Boluspor formalarını terletti. Turgay, Boluspor'da geçen sezon 30 lig maçına çıktı. Toplam 2 bin 500 dakika sahada kalan tecrübeli oyuncu 3 asist yaptı.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2023-07-14 16:32:37