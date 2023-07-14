Manisa ve İzmir'de suç örgütüne operasyonda 21 gözaltı

Serkan ÖZDEMİR/ AKHİSAR (Manisa), (DHA)MANİSA ve İzmir'de jandarmanın suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda ruhsatsız 6 av tüfeği, 4 tabanca, 3 bıçak, 9 telsiz, 223 mermi, 35 kök hintkeneviri, 623 gram esrar, 9 sentetik ecza hap, 12 gram kenevir tohumu ele geçirildi, 21 kişi gözaltına alındı. 7 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Uyuşturucu madde ticareti ve silah ticareti yapanları takibe alan Akhisar İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, dün saat 13.00 sıralarında, şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 77 personelin katıldığı operasyonda Manisa ve İzmir'deki 28 şüpheliye ait 22 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda ruhsatsız 6 av tüfeği, 4 tabanca, 3 oluk bıçak, 1'i sabit 9 telsiz, 223 mermi, 35 kök hintkeneviri, 623 gram esrar, 9 sentetik ecza hap, 12 gram kenevir tohumu, 30 paket kaçak sigara, 9 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin TL ele geçirildi, 21 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 7 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Akhisar Serkan ÖZDEMİR

2023-07-14 18:48:07