Akhisarspor imzaları attırdı, sezonu açtı
AKHİSAR, (DHA) - YENİ sezonda TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yer alacak Akhisarspor, iç transferde çoğu altyapı patentli 13 genç futbolcunun sözleşmesini yenilerken, antrenmanlara da başladı.
Transfer yasağı süren Manisa temsilcisinde yönetim Tansel Bahçeci, Ömer Faruk Alkan, Efe Saygılı, Süleyman Fidan, Hamza Taşlıca, Tufan Kaya, Mustafa Can Demirtaş, Tunahan Güngör, Halilcan Gül, Mehmet Ali Dönmez, Muhammed Metin, Bertuğ Uz'la 3'er yıllık, Halil İbrahim Karavuş'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Sezonun hazırlıklarına da teknik direktör İlker Yanar yönetiminde Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde başlayan Akhisarspor'da ilk antrenmanda taraftarlar genç futbolcuları yalnız bırakmadı. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)
2023-07-17 11:19:21