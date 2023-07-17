Manisa FK'da Bekir'in güveni tam

MANİSA, (DHA)ŞAMPİYONLUK hedeflediği 1'inci Lig'de transfer harekatını sürdüren Manisa Futbol Kulübü, Süper Lig'e çıkan Pendikspor'un 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Bekir Karadeniz'i 1 yıllığına kiraladı. Kariyerinde daha önce Tokatspor, Isparta 32 Spor ve Ankara Keçiörengücü'nde de forma giyen Bekir, "Manisa Futbol Kulübü´nün bir parçası olduğum için mutluyum. Takımıma en yüksek katkıyı vermek istiyorum. Bunun için çok çalışıp sezon sonunda takımımla birlikte Süper Lig´e çıkmak istiyorum" dedi.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2023-07-17 11:27:53