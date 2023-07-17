Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Manisa BŞB'ye pivot takviyesi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 17:28
        Manisa BŞB'ye pivot takviyesi

        MANİSA, (DHA)BASKETBOL Süper Ligi'nde Manisa Büyükşehir Belediyespor, daha önce ülkemizde Teksüt Bandırma forması da giymiş olan 26 yaşındaki pivot Emanuel Terry'i kadrosuna kattı. NCAA kariyerini Lincoln Memorial University'de geçiren, kısa süreli NBA denemelerinin ardından Avrupa'ya Bandırma formasıyla adım atan ve ertesi yıl Kızılyıldız ile Euroleague'de oynama başarısı gösteren Emanuel Terry ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

         DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

        2023-07-17 17:27:59

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        İran Milli Takımı Manisa'da
        İran Milli Takımı Manisa'da
        Manisa FK'da Bekir'in güveni tam
        Manisa FK'da Bekir'in güveni tam
        Akhisarspor imzaları attırdı, sezonu açtı
        Akhisarspor imzaları attırdı, sezonu açtı
        Manisa FK'da hedef Yusuf Türk
        Manisa FK'da hedef Yusuf Türk
        Manisa ve İzmir'de suç örgütüne operasyonda 21 gözaltı
        Manisa ve İzmir'de suç örgütüne operasyonda 21 gözaltı
        Manisa FK'da Tugay imzaladı
        Manisa FK'da Tugay imzaladı