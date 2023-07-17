Manisa BŞB'ye pivot takviyesi

MANİSA, (DHA)BASKETBOL Süper Ligi'nde Manisa Büyükşehir Belediyespor, daha önce ülkemizde Teksüt Bandırma forması da giymiş olan 26 yaşındaki pivot Emanuel Terry'i kadrosuna kattı. NCAA kariyerini Lincoln Memorial University'de geçiren, kısa süreli NBA denemelerinin ardından Avrupa'ya Bandırma formasıyla adım atan ve ertesi yıl Kızılyıldız ile Euroleague'de oynama başarısı gösteren Emanuel Terry ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2023-07-17 17:27:59