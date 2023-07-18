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        Somaspor 8 oyuncuyla daha anlaştı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 11:06
        Somaspor 8 oyuncuyla daha anlaştı

        SOMA, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Somaspor yeni sezon hazırlıklarını tesislerinde sürdürürken, teknik direktör Burhanettin Basatemür değerlendirmelerde bulundu. Transferde çalışmaların sürdüğünü anlatan Basatemür, "Bölgesel Amatör Lig (BAL) ve Süper Amatör Lig'den 8 oyuncu ile anlaşma sağladık, futbolcular bizimle beraber. Bonservis sorunları çözüldüğün anda açıklayacağız. Mevcut kadromuzda 3 oyuncu Süper Lig'e, 1 oyuncumuz 1'inci Lig'e yine 1'er oyuncumuz da 2'nci ve 3'üncü Lig'e gitti. Kiralık gelen 4 oyuncumuz da takımlarına geri döndü. Bu yıl futbolcu rotasyonumuz fazla oldu. Gidenlerin yerini dolduracağız" dedi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)

        2023-07-18 11:05:24

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