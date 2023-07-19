Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Çiftlikte çıkan yangında 15 bin balya saman kül oldu

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 11:49
        Çiftlikte çıkan yangında 15 bin balya saman kül oldu

        Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)-MANİSA'nın Salihli ilçesinde bir besi çiftliğinde çıkan yangın, 2 saat süren müdahale ile söndürüldü. Yangında 15 bin balya saman yandı.

        Sarıpınar Mahallesi 1115 Sokak'ta Eşref ve Mustafa Arı kardeşlere ait besi çiftliğinde, saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Saman balyalarının olduğu alanda başlayan yangın, kısa sürede yayıldı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. 2 saat süren çalışma ile yangın söndürüldü, 15 bin balya saman da küle döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI

        2023-07-19 11:48:08

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Turgutluspor'dan iki takviye
        Turgutluspor'dan iki takviye
        Ölü bulunan 'Maserati'li polisin yaralama davası düştü
        Ölü bulunan 'Maserati'li polisin yaralama davası düştü
        Somaspor 8 oyuncuyla daha anlaştı
        Somaspor 8 oyuncuyla daha anlaştı
        Manisa BŞB'ye pivot takviyesi
        Manisa BŞB'ye pivot takviyesi
        İran Milli Takımı Manisa'da
        İran Milli Takımı Manisa'da
        Manisa FK'da Bekir'in güveni tam
        Manisa FK'da Bekir'in güveni tam