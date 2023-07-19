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        Manisa'da makilik yangını

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 13:57
        Manisa'da makilik yangını

        Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde çıkan maki yangınında 5 dönüm alan zarar gördü.

        Alaşehir'in Badınca Mahallesi'ndeki bir mermer ocağının yakınındaki makilik alanda saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarında etkisiyle yayıldı. Bölgeye, 1 söndürme helikopteri, Alaşehir Orman İşletme Şefliği'ne ait 6 arazöz, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile Alaşehir Belediyesi Fen İşleri sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında alevler havadan ve karadan müdahaleyle 1 saatte güçlükle söndürüldü. İlk belirlemelere göre 5 dönüm alan zarar gördü.

        Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN

        2023-07-19 13:56:49

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