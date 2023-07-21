Manisa BŞB ilk yılında Avrupa'da

MANİSA, (DHA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunu 11'inci sırada tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, tarihinde ilk kez Avrupa arenasında mücadele etmeye de hak kazandı. Manisa temsilcisi gelen davet ve girişimleri sonrası FIBA Europe Cup'a alındı. Europe Cup'ta yeni sezonda Manisa BŞB'nin yanı sıra Bahçeşehir Koleji de yer alacak. Yeşil-beyazlıların ön eleme turundan katılacağı organizasyonun kura çekimi 8 Ağustos'ta yapılacak. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Bora Çaylan, FIBA Europe Cup serüveni hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Kulübümüzün basketbol şubesi kurulurken ilk hedefimiz Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etmek ikinci hedefimiz ise Manisa'yı basketbolda Avrupa kupalarına taşımaktı" diyen Çaylan, "Bir yıl içerisinde çok şükür ki iki hedefimizi de gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Basketbol Süper Ligi'nde 11'inci olarak tamamladığımız sezonun ardından FIBA Europe Cup'a davet edildik ve turnuvaya ön eleme turundan dahil olacağız. Turnuvaya katılım sürecindeki desteklerinden ötürü Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ön eleme turu grup formatında oynanacak" dedi.

KOMBİNELER 1 AĞUSTOS'TA

Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Bora Çaylan, taraftarların heyecanla beklediği sezonluk kombine biletlerin 1 Ağustos'tan itibaren satılmaya başlanacağını söyledi. Çaylan, "Kombine kart alan taraftarlarımız bu sezon Basketbol Süper Ligi ve FIBA Europe Cup olmak üzere maçlarını yerinden izleme şansına sahip olacaklar. İzleyecekleri maç sayısı takımımız mücadele ettiği kulvarlarda üst turlara yükseldikçe artacağını belirtmek isterim. Dolayısıyla kombine kart sahibi olmak bu yıl geçtiğimiz yıldan çok daha avantajlı hale gelecek" diye konuştu.

DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2023-07-21 10:55:57