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        Down sendromlu Sibel, temsili düğünle gelinlik giydi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 11:34
        Down sendromlu Sibel, temsili düğünle gelinlik giydi

        Vehbi SARIHAN/ SARIGÖL (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan Sebahat Bakay, gelin olmak isteyen down sendromlu kızı Sibel Bakay (36) için temsili düğün organizasyonu düzenledi. Bakay, ilk dansını da damat yerine kardeşiyle yapıp, eğlendi.

        Almanya'dan Türkiye'ye 2007 yılında kesin dönüş yapan Hüseyin Bakay ve Sebahat Bakay çiftinin en büyük hayali üçüncü çocukları olarak dünyaya gelen kızları down sendromlu Sibel Bakay için düğün yapmaktı. Ancak, Hüseyin Bakay, bu hayalini yerine getiremeden 2018 yılında hayatını kaybetti. Sebahat Bakay hem eşinin bu arzusu ve vasiyetini yerine getirmek hem de kızı Sibel'in gelinlik giyme hayalini gerçekleştirmek için ilçedeki bir düğün salonunu kiralayıp, temsili bir düğün organizasyonu yaptı. Orkestra ve fotoğrafçı tutuldu. Yakın akraba ve komşular düğüne davet edildi. Tüm örf ve adetler yerine getirildi. Gelinlik giyen Sibel Bakay, süslenen gelin arabasıyla ilçede tur attı. Sibel, kardeşinin kolunda, davetlilerin alkışları arasında salona girerken büyük mutluluk yaşadı. Yemek de verilen düğünde ilk dansını damat yerine kardeşiyle yapıp, gönlünce eğlenen Sibel Bakay'a davetliler para taktı.

        ANNENİN SEVİNÇ GÖZYAŞLARI

        Düğünde gözyaşlarını tutamayan anne Sebahat Bakay, gazetecilere, 2018'de yaşamını yitiren eşinin en büyük hayalinin, üç çocuğundan biri olan Sibel'i gelin olarak görmek olduğunu ifade etti. Kızının da 'Anne, ben gelin olacağım ama seninle oturacağım' dediğini anlatan Bakay, eksiksiz bir düğün organize ettiği için mutlu olduğunu söyledi. (DHA)

        DHA-Genel Türkiye-Manisa / Sarıgöl Vehbi SARIHAN

        2023-07-21 11:33:14

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