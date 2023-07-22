'Korkmuyorum, kendimi koruyabiliyorum' projesinde keşfedildi; şimdi Kick Boks Milli Takımı'nda

Ersan ERDOĞAN/MANİSA, DHA)MANİSA'da, dezavantajlı mahallelerdeki 'Korkmuyorum, Kendimi Koruyabiliyorum' projesi kapsamında kick boksa başlayan lise son sınıf öğrencisi Sultan Demir (18), Mardin'de yapılan Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda genç bayanlarda Türkiye 3'üncüsü olarak, ilk kez Milli Takım'a seçilmeye hak kazandı. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda genç kadın kategorisinde daha önce dünya şampiyonluğu bulunan Demir, 26 Agustos-3 Eylül 2023 tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak olan Kick Boks Gençler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Manisa Kick Boks İl Temsilciliği ile Turgutlu İlçe Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde geçen yıl dezavantajlı 4 mahallede 'Korkmuyorum, Kendimi Koruyabiliyorum' projesi başlatıldı. Maddi imkanı olmayan kız çocuklarına yönelik uygulanan proje kapsamında 80 öğrenci yetenek taramasından geçti. 80 öğrenci kick boks eğitimi alırken, yeteneği keşfedilen lise son sınıf öğrencisi Sultan Demir, hocası Tayfun Özcan'ın yönlendirmesiyle turnuvalara katıldı. Demir, ilk olarak geçen yıl mayıs ayında Manisa'da düzenlenen il şampiyonasında 1'inci oldu. Bu yıl 19 -27 Ocak tarihleri arasında Şanlıurfa'daki Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda 3'üncü olan Demir, 17-21 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen 8'inci Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda 60 kiloda genç kadın kategorisinde ise dünya şampiyonu oldu. Son olarak 06-13 Temmuz tarihleri arasında Mardin'de düzenlenen Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda 60 kiloda, genç bayanlar kategorisinde 3'üncü olan Demir, ilk kez Milli Takım'a katılmaya hak kazandı. Kendini korumak amacıyla başladığı sporda başarılı olan Sultan Demir, 26 Agustos-3 Eylül 2023 tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak olan Kick Boks Gençler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'ye temsil edecek.

`BAŞARDIKÇA AİLEMİN SPOR ANLAMINDA KIZLARA KARŞI BAKIŞ AÇISI DEĞİŞTİ´

Hedefi doğrultusunda Kick Boks Milli Takım Antrenörü Tayfun Özcan ile çalışmalarını aralıksız sürdüren Sultan Demir, "Öncelikli hedefim Milli Takım'a seçilmekti. Şimdiki hedefim ise Avrupa şampiyonu olmak. Başarılı olacağımı biliyordum. Çabaladım, başardım ve şu an çok mutluyum. Bu spora başladığımda ailem ve çevremdeki hiç kimse olumlu bakmıyordu. Zaten kız çocukları bu tür sporlarda geri planlaydı. Bir şekilde izin yoktu. Başarılar geldikçe ailemde, spor anlamında kızlara karşı bakış açısı değişti. Milli Takım'a seçildiğim için çok mutluyum. Bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandıracağım" dedi.

'SULTAN KIZIMIZ ÖRNEK OLACAK'

Antrenör Tayfun Özcan da "Kız çocuklarımıza yönelik bir proje gerçekleştirdik. Hedefimiz Milli Takım'dı. Sultan kızımız bu sene inşallah Avrupa şampiyonu olacak. Bunun için çok çalışıyoruz. 'Kız çocuklarımız kendini savunsun' diye proje gerçekleştirdik ve aynı zamanda bu çocuklarımızın en iyi şekilde bayrağımızı dalgalandırmasını istedik. Sultan kızımızı örnek olacak daha çok kızımız bu sporda Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkemizi temsil edecek. Buna inanıyorum" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2023-07-22 09:56:45