Manisa'da orman yangını

Ersan ERDOĞAN Serkan ÖZDEMİR / SARUHANLI (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Saruhanlı'nın kırsal Hatıplar Mahallesi´ndeki ormanda saat 13.30 sıralarında yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye 39 arazöz, 6 uçak, 5 helikopter, 4 su tankeri, 3 dozer, çok sayıda orman işçisi ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşanırken, çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.(DHA) DHA-Genel Türkiye-Manisa / Saruhanlı Ersan ERDOĞAN Serkan ÖZDEMİR

2023-07-24 15:42:13