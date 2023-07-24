Otomobil, 2 araca çarptı: Anne ve 2 oğlu yaralı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU, (MANİSA), (DHA)MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir kamyonet ile otomobile çarptı. Kazada kontrolden çıkan otomobilin sürücüsü Cevriye Soylu (33) ile yanındaki 2 oğlu yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında İzmirAnkara kara yolundaki bir tavuk işletmesi önündeki kavşak yakınlarında meydana geldi. Turgutlu'dan İzmir yönüne giden Cevriye Soylu kullandığı 35 AJU 387 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip, önce Muharrem Evgin (47) idaresindeki 45 TA 580 plakalı kamyonete, ardından da Mustafa Kanat (32) idaresindeki 35 CAL 69 plakalı otomobile çarparak durdu. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Aracında sıkışan otomobil sürücü Cevriye Soylu, ekipler tarafından güçlükle çıkarılırken, yaralanan yanındaki oğulları Furkan Efe Soylu (7) ve Kaan Soylu (14) ile Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Cevriye Soylu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Devlet Hastanesi´ne sevk edildi. Diğer iki araç sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2023-07-24 16:27:38