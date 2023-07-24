Manisa'da orman yangını (2)

ALEVLERİN YAKLAŞTIĞI BİR MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Manisa'nın Saruhanlı ilçesindeki orman yangınına, ekipler arazinin sarp olması nedeniyle karadan müdahalede güçlük çekiyor. Rüzgarın etkisiyle alevler, kırsal Sarısığırlı Mahallesi'ne ilerlemeye başladı. Bunun üzerine jandarma, ekipleri anonslar yaparak mahallede yaşayanların tahliyesini sağladı. Alevlerin yaklaştığı Sarıçam Mahallesi'nin de duruma göre tahliye edilebileceği bildirildi. Bölgeye takviye olarak hava unsurları gönderildi. Alevlere 10 uçak, 19 helikopter, 39 arazöz,7 su ikmal aracı, 5 dozer ve 5 yer ekibiyle müdahale sürerken, yoğun dumandan etkilenen 2 köylü hastaneye kaldırıldı.Ersan ERDOĞAN Serkan ÖZDEMİR/SARUHANLI (Manisa), (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Saruhanlı Ersan ERDOĞAN Serkan ÖZDEMİR

2023-07-24 17:49:20