Manisa FK özel maçta Pendikspor'a yenildi

MANİSA, (DHA) - 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürürken, oynadığı özel maçta Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor'a 2-0 yenildi. İlk hazırlık maçında Adana Demirspor'u 3-2 mağlup eden siyah-beyazlılar Pendikspor karşısına Alperen Uysal, Bedirhan Altunbaş, Ayberk Karapo, David Domgjoni, Kaan Kanak, Tugay Kacar, Burak Altıparmak, Oğuz Gürbulak, Marvin Gakpa, Kerim Frei ve Ballou Tabla 11'i ile çıktı. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, özel maçlarda sonuca takılmadıklarını belirterek, "Hem Adana Demirspor hem de Pendikspor maçları bizim adımıza iyi bir sınav oldu. Eksik bölgelerimizi görme şansını bulduk" dedi.

DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2023-07-25 11:54:29