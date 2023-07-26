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        Somaspor, Arda ile imzaladı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 10:45
        Somaspor, Arda ile imzaladı

         Şevket YILMAZ, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Somaspor ilk transferini gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar 1'inci Lig temsilcisi Manisa FK'dan forvet Arda Çolak'ı kadrosuna dahil etti. Somaspor'a 1 yıllık imza atan Arda düzenlenen imza töreninde başarı sözü verdi. Kulüp de resmi açıklamasında, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu

        Arda Çolak' ın kiralık transferi için Manisa FK ile anlaşmaya varmıştır. Arda Çolak ile 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Arda Çolak' a şanlı formamız ile üstün başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma ŞEVKET YILMAZ

        2023-07-26 10:44:30

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